 لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري الوضع في الصحراء الغربية وليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري الوضع في الصحراء الغربية وليبيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 2:29 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 2:29 م

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم /الجمعة/ مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم الوضع في الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو والتسوية في ليبيا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية ،في بيان لها، أن لافروف أكد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية تحلي الأطراف المعنية بضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف عملية التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن الوزيرين الروسي والجزائري تبادلا وجهات النظر حول التسوية في ليبيا، وشددا كذلك على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة من أجل دفع عجلة التسوية في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي.


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