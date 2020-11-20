تامر حسني يطرح «في جمال كده» سابع أغاني ألبوم «خليك فولاذي»

طرح المطرب تامر حسني أغنية «في جمال كده»، سابع أغاني ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، عبر قناة شركة روتانا المنتجة للألبوم على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي.

وتقول كلمات الأغنية: «إحلوت كل دُنيتي بيها لما شوفت عنيها روحت فيها أوام.. لو ضحكت ضحكت الدنيا دي.. دي الي أسهر عادي ليها بالأيام.. خليها يارب خليها أنا إكتفيت بيها وبعيش لها.. وريها ياقلبي وريها إزاي بموت فيها ومحتاج لها.. في جمال كده بقى عندي أنا كل ده من بين الناس.. بحالها فارق جمالها مفيش كده.. في جمال كده بقى عندي أنا كل ده من بين الناس بحالها فارق جمالها مافيش كده.. دي ما أظُنش حد هيعديها ربنا مديها رقة الدنيا.. وماخدتش غلوه أنا في ايديها كل تفصيله فيها أحلى من التانيه».

وكان تامر حسني، قد كشف عن أنه يتبع طريقة غير تقليدية في طرح ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، من خلال غناء بعض المقاطع من أغاني الألبوم، أثناء تواجده في بعض المناسبات أو الحفلات.

ويتعاون تامر حسني في ألبوم «خليك فولاذي»، مع عديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

وطرح الفنان تامر حسني، من «خليك فولاذي»، 7 أغاني حتى الآن، وهم «اختراع»، والتي يتعاون فيها مع المطرب محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني، و«مبطلناش إحساس» من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، و«فجأه افترقنا»، من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، و«بألف سلامة»، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، «قولني كلام»، من كلماته، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، و«كرهتني في الحب» من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر.

يذكر أن أخر ألبومات تامر حسني، كان ألبوم «عيش بشوقك» الذي ضم 13 أغنية هم، (ناسيني ليه، 100 وش، كفاياك أعذار، حلم سنين، وأخيرا، لولاك حبيبي، قابلتيني، وأنت معايا، حكايات الحب، تمن اختيار، ورد صناعي، ولا يوم من أيامه، عيش بشوقك).

https://youtu.be/CwRlAoW8Svg