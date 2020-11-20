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إصابة القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:42 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إصابة أنطوني تاتا القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي بفيروس (كوفيد - 19) بعد أيام فقط من لقاءه وزير الدفاع الليتواني رايمونداس كاروبليس الذي أصيب بالفيروس التاجي.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين أنطوني تاتا في منصب رفيع المستوى بالبنتاجون الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، قوله" إن تاتا أجرى فحص كورونا أمس بعدما علم أن وزير الدفاع الليتواني كاروبليس قد ثبتت إصابته بالفيروس، وإن الإدارة الأمريكية تجري فحوصات سريعة لأولئك الذين خالطوا الوفد المرافق لوزير رفاع ليتوانيا".
وكان تاتا وغيره من كبار قادة الدفاع الأمريكيين، ومن بينهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر ووزيري الجيش والبحرية والقوات الجوية، قد التقوا كاروبليس.


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