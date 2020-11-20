 وضع 300 صياد سنغالي في الحجر الصحي إثر إصابتهم بمرض جلدي غامض - بوابة الشروق
الجمعة 20 نوفمبر 2020 5:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

وضع 300 صياد سنغالي في الحجر الصحي إثر إصابتهم بمرض جلدي غامض

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 4:49 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 4:49 م

وضعت السلطات الصحية السنغالية، 300 صياد أسماك سنغاليين في الحجر الصحي بعد إصابتهم بمرض جلدي غامض.
وأكدت صحف موريتانية وسنغالية اليوم /الجمعة/ - نقلا عن السلطات الصحية تأكيدها إصابة الصيادين بمرض جلدي غامض، بعد عودتهم من رحلات صيد قرب العاصمة داكار.
وحسب وسائل إعلام سنغالية فقد تجاوز عدد المصابين 300 شخص، وتم وضعهم في الحجر الصحي لتلقي العلاج في انتظار خروج نتائج التحليلات.
وذكرت الصحف، أن السلطات عقدت اجتماعا عاجلا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.
ويعاني المرضى من طفح جلدي على شكل قشور، ويعد حي "تياروي سير مير" بضواحي العاصمة داكار من أكثر المناطق المتضررة من هذا المرض.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك