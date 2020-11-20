أكثر من 9 ملايين إصابة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى 9 ملايين إصابة، في ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.



وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة تخطى 9 ملايين و4 آلاف إصابة، من بينها 132.162 حالة وفاة، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.



لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن هذه الأعداد هي أقل بكثير من الحصيلة الفعلية ويعزون ذلك إلى قلة أعداد الفحوصات التي تجري في بلد الـ1.3 مليار نسمة.



والهند هي ثاني أكثر دولة تضررا من الفيروس على صعيد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس خلف الولايات المتحدة التي سجلت حتى اليوم أكثر من 11,7 مليون إصابة بكورونا بينها أكثر من ربع مليون وفاة.



وتشكل العاصمة نيودلهي بؤرة الوباء في الهند، إذ زاد عدد المصابين بالفيروس فيها عن نصف مليون شخص مع تسجيل إصابات جديدة يوميا بأعداد قياسية.