 الكاثوليك الألمان يؤكدون موقفهم المناهض لمعاداة الإسلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكاثوليك الألمان يؤكدون موقفهم المناهض لمعاداة الإسلام

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 10:30 ص

يعتزم ممثلون عن العلمانيين الكاثوليك في ألمانيا إبراز موقفهم الرافض للتحريض ضد المسلمين اليوم الجمعة.

ومن المقرر طرح بيان خلال انعقاد الجمعية العمومية للجنة المركزية للكاثوليك الألمان يتبنى فيه مسيحيون ومسلمون موقفا مشتركا ضد معاداة الإسلام.

ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن يعقب أسقف برازيلي أمام المشاركين على عملية الإصلاح الحالية في الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا.

وينصب تركيز الجمعية العمومية، من بين أمور أخرى، على مكانة المرأة في الكنيسة والأخلاق الجنسية الكاثوليكية.

وستنعقد الجمعية العمومية يومي الجمعة والسبت عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا. وسيُجرى بث أجزاء منها مباشرة عبر الإنترنت.


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