ميركل متفائلة بشأن الموافقة على اللقاح الأول لكورونا في أوروبا قريبا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها بإمكانية الموافقة على اللقاح الأول المضاد لفيروس كورونا المستجد في أوروبا قريبًا.

وقالت ميركل ،في تصريحات لها عقب القمة التي عقدت أمس لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية عبر الفيديو، أن هذا قد يحدث "في شهر ديسمبر المقبل أو بسرعة كبيرة بعد مطلع عام 2021 ".

فيما أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين عن ثقتها أيضًا من أن المرشحين للقاح من شركة موديرنا و فايزر بيونتش سيحصلون على ترخيص تسويق مشروط في النصف الثاني من ديسمبر عام 2020 ، إذا سارت الأمور دون أي مشاكل.

يشار أنه في أوروبا تعد هيئة الأدوية إيما هي المسؤولة عن الموافقة، حيث قالت قالت فون دير لاين إن وكالة "إيما" على "اتصال يومي" مع نظيرتها الأمريكية من أجل تقييم اللقاحات المرشحة في وقت واحد قدر الإمكان.

جدير بالذكر أن التقييم التفصيلي لدراسة اللقاح لا يزال معلقا، حيث يعتبر الألماني أوغور شاهين والشريك المؤسس لشركة بيونتيش الألمانية، أن تسليم لقاح كورونا والموافقة عليه أمر ممكن العام الجاري.