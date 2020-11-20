موديرنا: نتوقع الحصول على تصريح مؤقت لتوزيع لقاح كورونا الأسابيع القليلة المقبلة

قال رئيس ومؤسس شركة موديرنا، نوبار أفيان، إن تطوير لقاح كورونا جرى في فترة زمنية قصيرة، من خلال سلسلة من الحمض النووي فقط، ومن ثم تطبيقه على الإنسان.

وأضاف أفيان، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الخميس، أن نتائج المرحلة الثالثة على البشر حققت ما وصفه بالإنجاز الكبير من قبل فريق موديرنا.

وأوضح أنه من المتوقع حصول لقاح موديرنا على تصريح مؤقت في الأسابيع القليلة المقبلة بعد إجراء المراجعات، بمعنى توفيره للفئات المعرضة للمخاطر والعاملين في مجال الصحة، على أن يتم نشره على نطاق واسع في أنحاء العالم كافة، في الربع الأول من العام المقبل.

وذكر أنه سيتم توزيع كميات كبيرة من اللقاح، مضيفًا أن الشركة ستتمكن من توفير 20 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، على أن يتم توفير 500 مليون جرعة أخرى بنهاية العام المقبل.

وتوقع مؤسس شركة موديرنا، أن تطرح عدة جهات أخرى لقاحات لكورونا، نظرًا لأن العالم في حاجة إلى هذه التطعيمات خلال الأشهر المقبلة.