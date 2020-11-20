اعتقال 72 شخصا في تركيا لصلاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني

اعتقلت السلطات التركية اليوم الجمعة 72 شخصا، بينهم محامون وأطباء، وذلك ضمن حملة مداهمات واسعة لمكافحة الإرهاب.



وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الـ 72 شخصا الذين ألقي القبض عليهم هم ضمن 101 مشتبه به يسعى ممثلوا الإدعاء العام في تركيا إلى اعتقالهم.



ويواجه جميع هؤلاء المشتبه بهم اتهامات لصلاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول.



وأشارت الأناضول إلى أن الشرطة التركية فتشت خلال المداهمات الليلية، شقق المشتبه بهم في ولايات اسطنبول وإزمير ومدينتي ديار بكر وأديامان في جنوب شرق البلاد.



وأضافت الوكالة أن الشرطة التركية صادرت مسدسات غير مرخصة ووثائق رقمية وكتب محظورة خلال المداهمات.



ويواجه الـ 72 شخصا المشبته بهم اتهامات بالانتماء لما يسمى بالفرع التشريعي لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية.



وأوضحت الأناضول أن الشرطة التركية تبحث عن 25 مشتبهًا بهم آخرين.



ووفقا للبيانات التركية، فإنه خلال أنشطة حزب العمال الكردستاني المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص في عمليات داخل تركيا.



من جانبه،يشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع الحزب جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو عام 2015، عندما استأنف الحزب تمرده وهجماته ضد عناصر الأمن والجيش.