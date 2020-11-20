الأردن: 63 حالة وفاة و4940 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 63 حالة وفاة و4940 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2116، والإصابات إلى 174 ألفا و335 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 68 ألفا و385 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 240 حالة.. بينما غادرت 217 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2213 حالة، منهم 447 حالة على أسرّة العناية المركزة.

كما سجلت "الصحة الأردنية" 3554 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 103 آلاف و834 حالة، وتمّ إجراء 22 ألفا و814 فحصاً مخبريّاً اليوم.