موديرنا: هناك مؤسسات تسعى لتأمين طلبات عشرات الدول من لقاحات كورونا لضمان التوزيع المتساوي

قال رئيس ومؤسس شركة موديرنا، نوبار أفيان، إن هناك مؤسسات دولية تسعى لتأمين طلبات عشرات الدول من لقاحات كورونا، لضمان التوزيع المتساوي.

وأضاف أفيان، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الخميس، أنه لا بد من تأمين الإمداد، وبعد ذلك التوزيع، لتتولى الجهات الطبية الدولية المسؤولية فيما بعد.

وأوضح أن الناس لديهم الحق في الشعور بالخوف من تناول تطعيمات كورونا، مضيفًا أن التوجس قد تكون مسألة تبعث على القلق، الذي ينبع عن أن البيانات لم يتم اعتمادها بعد.

وأكد أنه من الضروري أن يجري العمل بموجب الحكمة التي تمليها المهنة الطبية، مشيرًا إلى ضرورة. اتباع الجميع لتعليمات القيادة والمختصين ببلدهم.

وطمأن الناس بأنه تم إعطاء اللقاح لأكثر من 20 ألف شخص، موضحًا أن النتائج أظهرت توفير مناعة كبيرة للمتطوعين.