تونس: شفاء 2063 حالة من الإصابة بفيروس «كورونا» في المدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ـ 19) بالوسط المدرسي، بلغ 2063 حالة، أي بنسبة 76.8 بالمائة، من إجمالي الإصابات البالغ 2687 حالة مسجلة منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - أن حالات الشفاء توزعت بين 912 حالة في صفوف التلاميذ، و929 حالة في صفوف المدرسين، و173 حالة في صفوف الكوادر الإدارية والمشرفين، و49 حالة شفاء في صفوف العمال.

أما الإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة منذ 15 سبتمبر بالوسط المدرسي، فطالت 1262 مدرسًا، و1108 إصابات في صفوف التلاميذ، و253 إصابة بين الإداريين والمشرفين، إضافة إلى 64 إصابة في صفوف العمال.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، مساء أمس، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 2541 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 83 ألفا و722 حالة.