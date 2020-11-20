قال المحلل السياسي الروسي، أندريه أنتيكوف، إن إقامة مركز لوجيستي، أو قاعدة عسكرية في الأراضي السودانية أمر ليس بجديد.

وأضاف خلال لقائه قناة «الغد»، أن الرئيس السوداني الأسبق، عمر البشير، هو الذي اقترح هذه الخطوة على الجانب الروسي، مؤكدًا أن موسكو لديها اهتمام متزايد لتواجدها اقتصاديا في إفريقيا

وأشار المحلل الروسي إلى أن هناك توافقًا بين البلدين في هذه الإطار، لافتًا إلى أنه ربما يتم تقديم بعض المساعدات للجانب السوداني.

وقالت «صحيفة أرجومنتي أي فاكتي» الروسية، إن القاعدة ستضم 300 جندي، وما يقرب من 4 سفن تابعة للبحرية الروسية، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

وستكون اتفاقية إنشاء القاعدة سارية لمدة 25 عاما يمكن تمديدها تلقائيًا لمدة 10 أعوام إذا لم يكن لدى الطرفين اعتراض.

وعن أهداف القاعدة العسكرية، تقول موسكو إنها تتمثل في الحفاظ على استقرار المنطقة، في حين يرى خبراء أن الهدف هو مجاراة النفوذ الأمريكي والصيني في إفريقيا.

وتظهر الخرائط وجود أكثر من 29 قاعدة أمريكية في 15 دولة ومناطق مختلفة تتركز على في دول الساحل الغربي للقارة الإفريقية، أما الصين لا تملك سوى قاعدة واحدة في جيبوتي.