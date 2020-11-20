خالد عبدالغفار: مستعدون بشكل أكبر للتعامل مع موجة ثانية لفيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر لديها خبرات متراكمة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأزمة جعلت العالم يشعر بقيمة تطوير منظومة التعليم والعلم والعلماء.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن العلماء يحظون بدعم لا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الرئيس وجه بتحقيق أي شيء يحتاجه العلماء فورًا.

ولفت إلى أن مصر تتصدر قائمة الأبحاث الإكلينيكية في مجال فيروس كورونا على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، متابعًا أنها تتفوق على إيران وإسرائيل وتركيا.

وأكد وزير التعليم العالي أن مصر مستعدة بشكل أكبر للتعامل مع موجة ثانية لفيروس كورونا، فضلًا عن التعامل معها بشكل أفضل، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع: «الأسهل غسل اليدين والكمامة والتباعد الاجتماعي والبعد عن العادات من سلام اليدين، والإجراءات الاحترازية كافية وفعالة بنسبة أكثر من 90% من اللقاح».