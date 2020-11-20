روسيا تطور غواصات موجهة جديدة قادرة على الغوص لأعماق كبيرة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عن مناقصة مفتوحة لتطوير نموذج جديد من الغواصات الموجهة ذات الاستقلالية العالية، والقادرة على الغوص لأعماق كبيرة.



وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الهدف من مشروع المناقصة هو إيجاد مطورين لبناء غواصات يمكن توجيهها عن بعد، ومجهزة بمحركات وبطاريات خاصة تعمل بالأوكسيجين والهيدروجين، مشيرة إلى أنها ستخصص نحو 500 مليون روبل لمشروع هذه الغواصات التي ستعمل لصالح وزارة الدفاع الروسية، وأن الخطط تقتضي الانتهاء من أعمال تطوير هذه الغواصات عام 2023، ليتم إدخالها في الخدمة عام 2024 أو 2025.



ومن المفترض أن يسهم المشروع في تطوير غواصات روبوتية قطرها 3 أمتار تقريبا، ومجهزة بأحدث أجهزة الملاحة والاتصالات، كما لها القدرة على العمل في مهمات تصل مدتها إلى 24 ساعة، والغوص إلى أعماق تصل إلى 1000 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 2.5 م/ثانية.



ويرى الخبراء في وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أن مثل هذه الغواصات لن تكون مفيدة لوزارة الدفاع وسلاح البحرية في روسيا فحسب، بل ستكون محط أنظار الشركات الخاصة والحكومية العاملة في مجال استخراج المعادن والغاز والنفط من البحار، وسوف تتطلع للحصول عليها الهيئات المختصة في مجال العلوم البحرية.