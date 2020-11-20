محافظ أسيوط: تكثيف أعمال تقييم أراضي الدولة للوصول إلى سعر عادل للمواطن

أكد عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين، وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة، لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة لتفعيل منظومة التقنين.

وقال سعد، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة، يعمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراض أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقاً للقانون المنظم لذلك، مشيرا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف واسترداد "حق الشعب".

كان المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ترأس بعض المعاينات على الطبيعة للأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز ديروط، ضمن سلسلة جولاته الدورية لمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة، حيث تمت المعاينة بمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز ديروط، وتضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلي الضرائب العقارية بالمركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة.

وأكد الطيبي استمرار ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.