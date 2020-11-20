فحص وتوفير العلاج بالمجان لـ1358 مواطنا بمركز ببا في بني سويف

تابع محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وتبين من التقرير، الذي عرضه محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى تنفيذ المديرية قافلة بني مؤمنة مركز ببا، على مدار يومي الأربعاء والخميس 18 و19 نوفمبر الجاري، مكونة من 10 عيادات (الباطنة، والأطفال والجراحة والعظام، والأسنان، والنساء، والرمد، والجلدية وتنظيم الأسرة).

وتم الكشف على 1358 مواطنا، ومعمل دم 101، ومعمل طفيليات 51، وحالات الأشعة 18، و20 قرار علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل 48 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لـ114 عن الأمراض المعدية، منها (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار-أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية)، والأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكلا من الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.