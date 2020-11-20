السويد تسجل 7 آلاف و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السويد في الـ 24 ساعة الأخيرة 7 آلاف و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية في بلد لم يغلق النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع اندلاع الوباء في العالم.



وأعلنت سلطات مدينتي استوكهولم ومالمو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - إغلاق المتاحف والمعارض والصالات الرياضية وحمامات السباحة، كما فرضت ستوكهولم حظرا على زيارات دور رعاية المسنين، وتم منع بيع المشروبات الكحولية بعد العاشرة ليلا في عموم البلاد.



وسجلت السويد أكثر من 208 آلاف إصابة بـ (كوفيد-19)، وتسبب المرض بوفاة 6 آلاف و406 أشخاص.