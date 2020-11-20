البديل الألماني يعتذر عن السلوك غير المتحضر في البرلمان

اعتذر عضو بارز في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عن سماح أعضاء في حزبه لمنتقدي قيود جائحة كورونا بدخول مبنى البرلمان الألماني لمضايقة المشرعين.



واعترف ألكسندر جاولاند، العضو المؤسس للحزب وزعيم نوابه في البرلمان، خلال جلسة في البوندستاج اليوم الجمعة بأن سلوك الضيوف كان "غير حضاري" وغير مقبول.



وقال جاولاند في الجلسة التي عقدت خصيصا لمناقشة هذا التسلل: "أعتذر عن ذلك بصفتي رئيسا للكتلة البرلمانية".



ودخل أربعة أشخاص مبنى البرلمان أول أمس الأربعاء قبل التصويت على تعديلات تشريعية تعزز سلطات الحكومة في مواجهة الجائحة. وقام بدعوتهم نواب من حزب "البديل من أجل ألمانيا".



وحاول البعض دخول مكاتب النواب. كما قاموا بمضايقة السياسيين وتصويرهم، بمن فيهم وزير الاقتصاد بيتر ألتماير.



وعارض "حزب البديل من أجل ألمانيا" مشروع القانون، الذي تم إقراره في ذلك اليوم، كما كافحت الشرطة لفرض قواعد التباعد وارتداء الكمامات خلال احتجاجات ضد هذه الخطوة في وسط برلين.



يُذكر أن "حزب البديل من أجل ألمانيا"، الذي كان ذات يوم حزبا هامشيا، قد صعد إلى البرلمان الاتحادي في انتخابات عام 2017 ، ليصبح أقوى قوة معارضة في البلاد. وترفض أحزاب أخرى التعاون معهم.



وقال العضو البارز في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليها المستشارة أنجيلا ميركل، ميشائيل جروسه-برومبر، إن "البديل الألماني" يعمل منذ دخوله إلى البوندستاج على تقويضه وجر الأحزاب الأخرى "إلى الوحل".



وانتقدت بترا باو، النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" "الوقاحة المذهلة" لحزب البديل من أجل ألمانيا، وذلك في إشارة منها إلى تشبيه "البديل الألماني" لمشروع القانون الذي تم تمريره مؤخرا بقانون التمكين عام 1933، والذي قوض صلاحيات البرلمان الألماني ووضع الأساس للحكم النازي.