 ألمانيا تصنف ليتوانيا ولاتفيا كمناطق خطر متعلقة بكورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا تصنف ليتوانيا ولاتفيا كمناطق خطر متعلقة بكورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
برلين - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 5:33 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 5:33 م
نظرا لتزايد عدد الإصابات، صنفت الحكومة الألمانية كل من ليتوانيا ولاتفيا على أنها مناطق خطورة متعلقة بجائحة كورونا اعتبارا من يوم الأحد القادم.

علاوة على ذلك، تم إدراج مناطق في اليونان وفنلندا على قائمة الخطورة التي حدثها معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة. وفي المقابل، حذف المعهد أيسلندا مجددا من القائمة، وهي الآن الدولة الوحيدة في أوروبا الخالية من مناطق خطورة.

لا يعني التصنيف كمنطقة خطورة وما يرتبط به من تحذيرات السفر من وزارة الخارجية الألمانية حظر السفر، ولكن له تأثير بالغ على السياحة، ويتيح للسائحين إلغاء حجوزاتهم بدون رسوم إضافية. كما يلزم هذا التصنيف الأفراد العائدين من هذه الدول البقاء في الحجر الصحي لمدة تصل إلى عشرة أيام، أو تقديم اختبار سلبي عقب خمسة أيام من العودة.

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