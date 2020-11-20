صورة على تويتر تتسبب في اختراق اجتماع لوزراء دفاع أوروبا

ذكرت شبكة "آر تي إل" التليفزيوينة الألمانية بعد الكشف عن خلل أمني محرج أن صحفيا هولنديا تمكن بسهولة من اختراق اجتماع عبر تقنية الفيديو لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

ونشرت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد على تويتر صورة لها أثناء مشاركتها في الاجتماع عبر الإنترنت.

ورأى مستخدم لماح أن خمسة من ستة أرقام من الشفرة السرية اللازمة للدخول إلى الاجتماع كانت مرئية، ومع ذلك، أطلع الشبكة التليفزيونية على الأمر.

وكان من اليسير حينئذ التوصل للرقم المفقود، وتمكن الصحفي دانييل فيرلان من دخول غرفة المباحثات الافتراضية، ما دفع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في استغراب لسؤاله عن هويته.

وقال فيرلان للمجموعة إنه صحفي من هولندا. واعتذر للإزعاج بعدما سأله بوريل عما إذا كان يعرف أنه كان في اجتماع سري، وحينئذ غادر غرفة المحادثة عبر الفيديو.

وعبر رئيس وزراء هولندا عن عدم رضاه بشأن بيليفيلد.

وقال في لاهاي إن "هذا يظهر مرة أخرى أنه يتعين على الوزراء أن يدركوا مدى الحرص الذي يجب عليهم اتخاذه عند التعامل مع تويتر". وتحدثت وزارة الدفاع عن "خطأ غبي" وتم حذف الصورة من على تويتر.