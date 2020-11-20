 سكاي نيوز: ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لبلاده في إفريقيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سكاي نيوز: ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لبلاده في إفريقيا

أسماء الدسوقي:
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 2:51 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 2:51 م

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل من تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لبلاده في إفريقيا، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الجمعة.

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