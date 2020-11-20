سكاي نيوز: ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لبلاده في إفريقيا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل من تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لبلاده في إفريقيا، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الجمعة.