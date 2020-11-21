 مدرب بيراميدز يطلب خوض وديتين استعدادا للموسم الجديد - بوابة الشروق
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مدرب بيراميدز يطلب خوض وديتين استعدادا للموسم الجديد

محمد جلال
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:24 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:27 م

طلب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، خوض مواجهتين وديتين خلال الفترة المقبلة، في إطار تجهيز وإعداد الفريق للموسم الكروي الجديد.

وقرر الجهاز الفني لبيراميدز تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحاً ومساء، في المعسكر المقام حاليا  المعسكر المقام حاليًا من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتعويض فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب الانتهاء من مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد أروابارينا يومي 26 و 29 من الشهر الجاري، لخوض مواجهتين وديتين، للوقوف على مستوى اللاعبين ومنحهم حساسية المباريات قبل عودة مسابقة الدوري الانجليزي من جديد، ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الإدارى بالاتفاق مع فريقين لمواجهتهم وديًا وفقًا لرغبة الخواجة الأرجنتيني.


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