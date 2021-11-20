فان دايك: صلاح لا يتمكن من مراوغتي أبدا

أشاد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بمحمد صلاح، نجم الريدز، معتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم، مشيرًا لما يحدث بينهما في التدريبات.

وتحدث فان دايك عن صلاح لقناة «بي إن سبورتس» قائلًا:" صلاح لا يتمكن من مراوغتي في التدريبات أبدًا".

وأضاف:" حينما يكون صلاح في أفضل حالاته فإنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، يفعل ذلك من سنوات بثبات رائع وأرقامه تؤكد ذلك".

وأوضح:" بدأنا الموسم الحالي بصورة جيدة رغم الخسارة الأخيرة أمام وست هام، وكان صلاح عاملًا حاسمًا في هذه البداية بأهدافه التي يسجلها، ويحصل على الإشادة التي يستحقها".

وأتم الهولندي حديثه عن صلاح، قائلًا:" نحن سعداء بأنه يلعب معنا ونريده أن يستمر في ذلك وأن نحصد الثمار في نهاية الموسم بالتتويج بالبطولات".

ومن المقرر أن يلتقي صلاح ورفاقه مع أرسنال، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من البريميرليج، ويأمل سوبر مو في العودة لهز الشباك بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين.

ويحتل صلاح صدارة هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، صاحب الـ7 أهداف، كما سجل الدولي المصري 15 هدفًا رفقة الريدز في 15 مباراة بجميع المسابقات.