فرنسا: توصية صحية بإعطاء جرعات تعزيزية من لقاحات كورونا لمن تجاوزوا الأربعين

أوصت الهيئة العليا الفرنسية للصحة، بإعطاء جرعات تعزيزية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لمن تجاوزوا سن الأربعين من سكان البلاد.

وقالت الهيئة في وقت متأخر أمس الجمعة إن عملية تقييم للدراسات العالمية أظهرت أن إعطاء جرعة تنشيطية بعد مرور ستة أشهر من تلقي التطعيم الكامل، من جرعتين، أمر مفيد لمن تجاوزوا الأربعين.

واستشهدت الهيئة على نحو خاص ببيانات تجريبية جيدة في أمريكا وإسرائيل، مشيرة إلى عدم وجود ما يكفي من بيانات، حتى الآن، كي تصدر توصية في هذا الشأن، فيما يتعلق بمن هم دون الأربعين.

يذكر أن من تجاوزوا الخامسة والستين في فرنسا مؤهلون لتلقي جرعة تعزيزية من لقاحات كورونا، وقد تلقى حوالي 30% منهم الجرعات التنشيطية بالفعل.

والجرعة التنشيطية ستمثل تصريحا ضروريا لمن بلغوا الخامسة والستين، أو تجاوزوها، ممن تلقوا التطعيم الكامل بالفعل قبل ستة أشهر أو أكثر، لدخول المطاعم وحضور فعاليات أخرى، والسفر جوا أو بالقطارات في رحلات طويلة.

ويستطيع من بلغوا الخمسين، أو تجاوزوها، في فرنسا التسجيل لتلقي جرعة تنشيطية اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.