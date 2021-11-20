سلوفاكيا تسجل رقما قياسيا في الإصابة بعدوى كورونا

وصل عدد الإصابات الجديدة بعدوى كورونا في دولة سلوفاكيا إلى مستوى قياسي.

وأعلنت السلطات اليوم السبت إضافة 9171 إصابة جديدة بالعدوى خلال 24 ساعة فقط.

ولأول مرة منذ بداية انتشار الوباء يتجاوز عدد الإصابات الجديدة المكتشفة في يوم واحد تسعة آلاف حالة، وبحسب المعلومات فإن 71 % من المصابين الجدد لم يتلقوا التطعيمات.

وتم علاج ما يقرب من 3000 شخص في المستشفى من عدوى كورونا.

يبلغ عدد سكان سلوفاكيا حوالي 5ر5 مليون نسمة.

وفي حين شددت الدول المجاورة مثل النمسا من قواعد مكافحة فيروس كورونا، تراجعت سلوفاكيا عن اتباع الإجراءات التي كانت حددتها من قبل على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات فيها.

كانت السلطات الصحية في براتيسلافا أعلنت يوم أمس الجمعة أنه سيتم تأجيل تطبيق العمل بالمتطلبات الثلاثة لمكافحة كورونا في مكان العمل إلى أجل غير مسمى، وهي إثبات تلقي التطعيم أو التعافي من إصابة سابقة أو إجراء فحص بنتيجة سلبية.