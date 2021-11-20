الأرصاد: الوضع تحت السيطرة حتى الآن في كل المحافظات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد تعد الأولى خلال فصل الخريف، مؤكدة أنها حالة طبيعية نظرًا لما يتسم به الخريف من تقلبات جوية وسريعة.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن شدة عنف وحدة الظواهر الجوية تزداد كل عام؛ بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على مصر وجميع دول العالم، متوقعة أن تتحسن الحالة الجوية على أغلب الأنحاء، يوم الاثنين المقبل.

وعن إمكانية تعرض إحدى المحافظات لما تعرضت له أسوان الأسبوع الماضي، أوضحت أن أسوان تعرضت لهطول كمية أمطار كبيرة تسببت في تكون السيول وانهيارات لبعض الأماكن، نافية تكرار ما حدث في أسوان بإحدى المحافظات الأخرى.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد، أن الوضع تحت السيطرة حتى الآن في كل المحافظات الأكثر تعرضًا للأمطار وهي مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، قائلة إنها لم تشهد حدوث انهيارات أو مشكلات.

وناشدت المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ناصحة إياهم بالتروي قليلًا قبل ارتداء الجواكيت الثقيلة والمعاطف.