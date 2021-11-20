بوتاس يتصدر التجربة الحرة الأخيرة لسباق فورمولا-1 القطري

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حقق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس أفضل زمن اليوم السبت في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة للنسخة الأولى من سباق الجائزة الكبرى القطري المقرر غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقا على زميله البريطاني لويس هاميلتون والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وحقق بوتاس، الذي كان قد تصدر التجربة الثانية أيضا أمس الجمعة، أفضل زمن للفة على مضمار لوسيل الدولي البالغ طوله 38ر5 كيلومترا، مسجلا دقيقة واحدة و310ر22 ثانية.

وجاء هاميلتون حامل لقب بطولة العالم في المركز الثاني بفارق 078ر0 ثانية وتلاه فيرستابن بفارق 341ر0 ثانية، علما بأن فيرستابن لم يقطع سوى لفات قليلة خلال التجربة الأخيرة التي تسبق التجارب الرسمية التأهيلية المقررة اليوم لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الغد.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق 14 نقطة أمام هاميلتون، وذلك قبل ثلاثة سباقات متبقية في البطولة.

وسيصبح السباق القطري مدرجا بشكل منتظم ضمن بطولة العالم اعتبارا من 2023 بعقد يستمر عشرة أعوام، علما بأنه أدرج خلال الموسم الجاري ليحل مكان سباق أستراليا الذي ألغي لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وتم رفع الرايات الحمراء خلال تجربة اليوم لدقائق قليلة إثر توقف سيارة الروسي نيكيتا مازيبين سائق فريق هاس، بسبب مشكلة فنية .

وتوجه السائق الروسي إلى نقطة الصيانة ولم يعد إلى جولة التجارب، علما بأنه غاب أيضا عن التجربة الثانية أمس بسبب تغيير في هيكل السيارة.