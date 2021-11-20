جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 6000 جريمة قتل في 3 أشهر

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سجلت الشرطة في دولة جنوب إفريقيا ارتفاعا كبيرا وغير عادي في جرائم العنف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب الإحصاءات، تم تسجيل أكثر من 6100 جريمة قتل خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، الماضية، بارتفاع نسبته 7ر20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل 9556 جريمة اغتصاب في الفترة المشار إليها، بارتفاع بنسبة 1ر7%.

ومن غير المعروف عدد الجرائم التي لم يتم الإبلاغ عنها.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الشرطة الجنوب إفريقي، بهيكي سيلي، قوله اليوم السبت:" تظهر أحدث البيانات الخاصة بالجريمة مرة أخرى أن جنوب إفريقيا بلد عنيف".

ووصف سيلي حجم جرائم العنف الجنسي في البلاد بأنه " عار ومثير للقلق للغاية".