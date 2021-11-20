قال الفنان خالد سرحان، إنه على استعداد لانتقاده في حياته الفنية، مؤكّدًا أنّ حياته الشخصية يخفيها عن الجميع وأسرته بعيدة عن الوسط الفني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه يعشق الكوميكس على الفيسبوك.

وعن خلافه مع الفنان محمد رمضان بعد كتابة كوميكس على فيسبوك، قال إنّه ليس له علاقة بأحد، متابعًا : "التريند خرب الدنيا وقلل من قيمة الفن".

وأشار إلى أنّه هناك كوميكس بينه وبين الفنان محمد هندي من خلال العمل المشترك في فيلم تيتة رهيبة وعنترة ابن ابن ابن ابن شداد.