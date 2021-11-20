تركيب إشارات مرور مزودة بكاميرات إلكترونية عند تقاطع الدائري الأوسطي مع المحور في أكتوبر

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تركيب إشارات مرور مزودة بكاميرات إلكترونية، والتي تعمل بتكنولوجيا "الواي ماكس" وشبكات الربط اللاسلكية بتقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع المحور المركزي؛ استجابة لشكاوى المواطنين ولتيسير الحركة المرورية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن الإشارات التي تم تركيبها متطورة ومزودة بكاميرات إلكترونية وستقوم بتسجيل المخالفات المرورية إلكترونيا بدون تدخل بشري، ما يساهم في مزيدٍ من السيطرة المرورية بالمدينة، كما أنها مزودة أيضًا بتقنية كسر الإشارة المرورية الذكية التي تعمل بتكنولوجيا "الواي ماكس" عالية السرعة، والتي من خلالها يتم إرسال المخالفات الإلكترونية وصور المراقبة الأمنية لمتابعة أية تجاوزات قد تحدث بموقع الإشارة لغرفة التحكم، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين، كما تعد تلك الإشارات من أحدث الأنظمة المطبقة عالميا في مجال السلامة المرورية.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار "الاهتمام بالمواطن وتقديم خدمات تليق به، بالتنسيق مع إدارة المرور، واستكمالاً لما تشهده المدينة من تطوير في شتى المجالات"، لافتاً إلى أن التنفيذ جرى تحت إشراف إدارة صيانة الكهرباء بالجهاز.