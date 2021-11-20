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لن تكون مهمة تشيلسي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز سهلة عندما يحلّ ضيفاً على ليستر سيتي الذي تخطى بدايته المتذبذبة وبدأ يصعد سلم الترتيب تدريجيا، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من المسابقة.

وكان الفريق اللندني، بطل أوروبا الموسم الماضي، أهدر نقاطا على أرضه في مباراته الاخيرة ضد بيرنلي المتواضع بالتعادل معه 1-1.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان سيستعيد تشيلسي خدمات مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بعد تعرّضهما للاصابة الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، يخوض أسطورة ليفربول السابق ستيفن جيرارد معمودية النادر على رأس الجهاز الفني لنادي استون فيلا، عندما يستضيف فريقه برايتون.

واستلم جيرارد منصبه خلفا لدين سميث الذي اقيل من منصبه بسبب تردي نتائج الفريق هذا الموسم وخسارة الفريق مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري الانجليزي الممتاز.

واثبت جيرارد نفسه في أوّل مهمة تدريبية له في مسيرته، عندما تولى تدريب رينجرز الاسكتلندي ونجح في استعادة الاخير أمجاده الغابرة على مدى ثلاث سنوات ونصف.

ويدرك جيرارد تماما انه يتعيّن عليه تسجيل النقاط في منصبه الجديد، إذا ما اراد تحقيق حلمه الاكبر المتمثل بتدريب ليفربول في المستقبل.

واعتبر جيرارد بأن الأولوية بالنسبة إلى فريقه في الوقت الحالي "هي استعادة نغمة الانتصارات. يتعيّن علينا التركيز في المدى القصير على المباراة ضد برايتون".