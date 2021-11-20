غرق وكالة الخُضر والفاكهة بالعامرية لغزارة الأمطار على الإسكندرية

أحدث هطول الأمطار المستمر وبغزارة على كافة أحياء محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، خسائر كبيرة للمحال التجارية التي أغلقها أصحابها داخل وكالة العامرية للخضر والفاكهة، بعد أن غمرتها المياه الشوارع والمنتجات الزراعية المُعدة للبيع.

وتتعرض الإسكندرية، لتساقط أمطار غزيرة ومتواصلة، منذ ليل أمس الجمعة، وحتى كتابة تلك السطور، تنقطع في قليل من الأحيان، صاحبها رياح شديدة، وبرودة ملحوظة، وبرق، ورعد، في ثاني أيام "نوة المكنسة" ذات الرياح "الشمالية - الغربية"، والتي جاءت متأخرة عن العام الماضي بـ3 أيام.

والجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، جدد إقرار تعطيل الدراسة، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، طلاب ومعلمون، غدًا الأحد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث أشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.