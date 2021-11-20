مستشار ألمانيا المحتمل يدعو إلى الترويج للتطعيم ضد كورونا ومحاولة إقناع المتشككين

دعا مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في ألمانيا، أولاف شولتس، مواطني بلاده إلى الترويج للتطعيم ضد وباء كورونا ومحاولة إقناع المتشككين.

وخلال مؤتمر عام إقليمي لحزبه بولاية براندنبورج، اليوم السبت، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل:" يجب أن نتحدث بشكل نشط إلى هؤلاء الذين لديهم شك، ويجب أن نحاول أن نقنعهم"، مشيرا إلى أن المسألة تتعلق بالحديث إلى الجيران ودائرة الأصدقاء والزملاء في العمل.

وأضاف وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا: " هناك كثير من الذين لا يزال من الممكن إقناعهم، ولهذا السبب أعتقد أننا يجب علينا أن نقوم بمجهود كبير مشترك".

وفي سياق متصل، دعا شولتس إلى إعطاء "دفعة" للتطعيمات التنشيطية، وقال إنه يجب إقناع ملايين المواطنين بأخذ هذه الجرعات، " فهذه هي أفضل حماية لصحة المواطنين وهذا هو المهم قبل أي شيء".

وروج شولتس للقواعد الجديدة لمكافحة كورونا التي قدمتها أحزاب ائتلاف "إشارة المرور" المحتمل أن يحكم ألمانيا على مدار السنوات الأربع المقبلة، وهذه الأحزاب هي الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وأقر البرلمان الألماني ومجلس الولايات القواعد الجديدة خلال اليومين الماضيين.

وقال شولتس إن هذه القواعد تتضمن العديد من الخيارات الجديدة التي تتسم بأنها أكثر صرامة من الخيارات التي كانت متاحة في العام الماضي.