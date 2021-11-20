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القبض على سياسي سويدي للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل

(د ب أ)
نشر في: السبت 20 نوفمبر 2021 - 9:16 م | آخر تحديث: السبت 20 نوفمبر 2021 - 9:16 م

ألقت السلطات السويدية القبض على سياسي محلي للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، وذكرت ممثلة الادعاء العام مارينا تشيراكوفا أن هناك أدلة إدانة خطيرة، حسبما أفادت قناة "إس في تي" اليوم السبت.

ويزيد عمر المشتبه به الذي ينحدر من مدينة نيشوبنج على 60 عاما.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى في البداية، بما في ذلك صلة المشتبه به بالضحية، الذي كان أيضا في الستينيات من عمره وكان مفقودا منذ مدة.

وتم العثور على أشلاء من جثة في قناة في ستوكهولم وكذلك في أماكن أخرى في العاصمة في منتصف أيلول/ سبتمبر.

وينتمي المشتبه به إلى حزب ديمقراطيي السويد اليميني.

وأصيب الحزب بصدمة بسبب هذه الاتهامات. وقال متحدث باسم الحزب قال إن الحزب يأخذ المزاعم على محمل الجد وعلق عضوية العضو.

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