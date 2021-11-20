تعهد أمريكي بدعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنّ بلاده ستساعد السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين من اليمن.

وأضاف في كلمة له خلال منتدى حوار المنامة، اليوم السبت، حسبما نقلت عنه قناة "العربية"، أنّ دول الشرق الأوسط تواجه خطر المسيرات الإيرانية بشكل يومي، مشيرًا إلى أنّ مواجهة التهديدات التي تمثلها هذه المسيرات من الأولويات الأمريكية.

ولفت إلى أن إيران السبب الأول لعدم الاستقرار في المنطقة وحتى خارجها، مؤكّدًا أنه يجب على إيران المساعدة في تقليل العنف والنزاعات في المنطقة.

وتابع: "على إيران أن لا تتخيل أنها ستقوض علاقاتنا في المنطقة.. وإذا لم ترغب إيران في الدبلوماسية فهناك سبل أخرى".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن قبل ساعات، تدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وكثفت المليشيات الحوثية من اعتداءاتها على السعودية في الأيام الماضية، في هجمات تقول المملكة إنّها تستهدف المدنيين، وذلك في وقت تستعر فيه الأوضاع الميدانية داخل اليمن، وتحديدًا في جبهة مأرب التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها بشكل كامل نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، فيما يكافح التحالف العربي من أجل وقف التمدد الحوثي.