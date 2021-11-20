حزب نجيب عبد الرزاق يفوز في انتخابات محلية بماليزيا

حقق حزب مؤيد للملايو مرتبط برئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق فوزا حاسما في انتخابات إقليم مهم في ماليزيا، مما عزز قوته قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2023 ومنحه فرصة لإعادة اكتشاف نفسه سياسيًا بعد مواجهة سلسلة من تهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتمثل انتخابات إقليم ملقا أول فوز مهما لتحالف منظمة الملايو الوطنية المتحدة الذي يتزعمه نجيب، وعاد التحالف لرئاسة الحكومة قبل ثلاثة أشهر. وحصل التحالف على ثلثي المقاعد البالغ عددها 28 في إقليم ملقا، مما يمنحه أغلبية كبيرة.

وشغل نجيب منصب رئيس وزراء ماليزيا من عام 2009 حتى أدت فضيحة فساد، بمليارات الرينجيت تتعلق بصندوق الثروة السيادي، لهزيمة حزبه في انتخابات 2018.

ومنذ ذلك الحين، عمل على تحسين صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واكتسب زخما بين أتباعه باستهزائه بالحكومتين اللتين خلفتا حكومته. ومن شأن تحقيق هذا الفوز الكبير في ملقا الآن أن يحفزه على الصعيد السياسي.