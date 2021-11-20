بلومبرج: "فيرجن أتلانتيك" تخوض محادثات للحصول على تمويل بقيمة 540 مليون دولار

تجري شركة "فيرجن أتلانتيك" للخطوط الجوية مناقشات مع مساهميها بشأن ضخ 400 مليون جنيه إسترليني (540 مليون دولار أمريكي)، وفقا لمصدر مطلع.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن التمويل الإضافي سيعزز الميزانية العمومية لشركة فيرجن أتلانتيك لأنها تتطلع إلى الاستفادة من الطلب المنتظر على السفر الجوي لدى رفع القيود، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

كما أن التمويل الإضافي سيوفر حماية في حالة فرض مزيد من الإغلاقات إذا تفشى كوفيد- 19 مجددا.

ولم يعلق متحدث باسم الشركة على التكهنات لدى سؤاله.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن شركة فيرجن أتلانتيك، التي يسيطر عليها مؤسسها ريتشارد برانسون، كانت تدرس إدراجها في بورصة لندن في وقت سابق من العام الجاري، لكن الشركة أبطأت خططها منذ ذلك الحين للاكتتاب العام الأولي، واختارت إعادة بناء أعمالها قبل طرح القضية على المستثمرين في عام 2022.



