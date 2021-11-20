تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، فى سوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة، على النحو التالى:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
وتراجعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.
وتراجعت أسعار البصل جنيها لتتراوح بين 2 إلى 2.15 جنيه.
وتراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتترواح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
وتراجع الباذنجان البلدى 50 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وتراجع سعر الفلفل الرومى 50 قرشا ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
كما تراجع الفلفل الحامى 50 قرشا ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
وتراجع الخيار البلدى 50 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
استقر البرتقال البلدى ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وتراجع اليوسفى جنيها ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الليمون البلدى ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر التين البرشومى ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت لفراولة لنتروح بين 10 إلى 20 جنيها.
وتراجعت أسعار الكانتلوب جنيها لتتراوح بين 4 إلى 7جنيهات.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.