مياه القناة تنشر فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه في الشوارع والميادين

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة عبد الحميد عصمت، انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، في أماكن التمركز بالشوارع وميادين محافظات القناة الثلاث، "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، ورفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وشدد عصمت، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث، مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي امتلأت بالمياه، مشيرا إلى أن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم لأول مرة على أعلى مستوى في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات.

ولفت إلى أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة لتشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة من أمطار وسيول.

وكان رئيس مياه القناة، عقد اجتماعا موسعا، مع رؤساء المناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة الطقس السيئ والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.