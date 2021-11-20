قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الوضع في المحافظة مستقر الآن، نافيًا وقوع خسائر أو استمرار وجود تجمعات مياه؛ نتيجة لموجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن طبيعة الأرض الصحراوية لمحافظة شمال سيناء أدت إلى امتصاص مياه الأمطار، قائلًا إن البدو سعداء بهطول الأمطار على المحافظة.

وأشار إلى سحب المياه التي تتجمع في المناطق المنخفضة بصورة فورية، قائلًا إن الصيد سيكون خلال ساعات النهار فقط دون مبيت في الخارج، فضلًا عن أن المدارس إجازة غدًا في شمال سيناء؛ بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي.

ولفت إلى أنه تلقى اتصالًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للاطمئنان على الأوضاع والأهالي داخل المحافظة، موضحًا أن الرئيس سأله أكثر من مرة عن حاجته لأي مساعدة وإرسالها بشكل فوري.

وذكر أنه طمأن الرئيس السيسي بأن الوضع مستقر والتجمعات بسيطة، مضيفًا: «لا أمطار وصلت إلى حد السيول الأمور تسير بصورة جيدة دون مشكلات، ونقيد التحركات في المناطق الرئيسية والطرق المفتوحة».