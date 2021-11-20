محافظ الجيزة: قرار تعطيل الدراسة يسري على المدارس الحكومية والخاصة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة شهدت هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة بداية من الثالثة والنصف عصر اليوم، مشيرًا إلى أنها أدت إلى تجمعات بسيطة من المياه، مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف راشد، خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاستعداد الكامل لموسم الشتاء.

وأشار إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وهيئة النظافة والأحياء والمراكز، والتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، قائلًا إن إضافة أكثر من ألفين بالوعة في الشوارع ساعد بنسبة كبيرة على عدم وجود تجمعات مياه.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تقوم بدورها خلال فترة وجيزة وتنتهي من أية تجمعات موجودة، موضحًا أنه اتخذ قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا يسري على المدارس الحكومية والخاصة.

وذكر أن الإجازة الخاصة بالجامعات يحددها رئيس كل جامعة، لافتًا إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للتأكد من جاهزية معدات الشفط في الأنفاق والكباري، وتحديد النقاط الساخنة لاستمرار حركة المرور بانتظام كامل.