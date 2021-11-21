مستشارأمني: العراق لن يتأثر بالانسحاب العسكري الأجنبي بنهاية العام

صرح المستشار الأمني للحكومة العراقية حسين علاوي مساء اليوم السبت أن العراق يمتلك قدرات عسكرية كبيرة، ولن يتأثر بالإنسحاب العسكري الأجنبي من العراق بنهاية العام الحالي.

وقال علاوي- في تصريح لتلفزيون "العراقية" الرسمي- أن الحكومة العراقية "ملتزمة بعدم وجود قوات قتالية أجنبية في العراق بنهاية العام الحالي، لكن سنحتاج فقط إلي تعاون في مجال المعلومات والتعاون الاستخباري عن تنظيم داعش".

وأضاف علاوي قائلا "إن الحكومة العراقية ملتزمة بقرار البرلمان العراقي السابق بعدم وجود قوات أمريكية وأجنبية قتالية في العراق نهاية العام الحالي، ولا توجد الآن أية معسكرات للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق بل هناك معسكرات تنسيق أمنية".

وتابع علاوي قائلا: "بعد تطبيق قرار انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، لن تكون هناك بعثات قتالية أجنبية في العراق نهاية العام 2021 وأن أية حركة للطيران الأجنبي لضرب تنظيم داعش مستقبلا،ً يتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين بغداد واشنطن".

وأوضح علاوي أن "قرار الاستعانة بطيران التحالف الدولي مرهون بقرارات من قيادة العمليات المشتركة العراقية، وأن مستوى تسليح الدفاع الجوي العراقي ينمو ويتطور، ولدى الحكومة العراقية برنامج طموح لتطوير القوات الجوية العراقية".

واختتم تصريحاته قائلا إن العلاقات العراقية-الأمريكية انتقلت للجانب السياسي والاقتصادي.