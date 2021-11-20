روسيا توسع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن بلاده تعتزم توسيع الطاقة الإنتاجية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال مانتوروف للتليفزيون الروسي الرسمي: "نحن في وضع يسمح لنا بالوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ ملياري (جرعة) العام المقبل"، وأضاف أنه يتوقع بحلول نهاية 2021، أن تكون البلاد قد قامت بتصدير 300 مليون جرعة لقاح.

وجرى إقرار استخدام العديد من اللقاحات المنتجة محليا في روسيا، رغم أن الدول الغربية لم تقرها بعد.

غير أن حملة التطعيم الروسية لا تزال متوقفة في ظل شكوك واسعة تتعلق باللقاحات المحلية. وحتى اليوم لم يتلق سوى 40 % من السكان تطعيما كاملا.

وأشار مسؤولو الصحة في روسيا اليوم السبت إلى 1254 وفاة جديدة على صلة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي جديد في سلسلة من الأرقام القياسية في الأونة الأخيرة. وسجلت البلاد 37 ألفا و120 إصابة جديدة خلال نفس الفترة.