هاني شاكر يرد على نجيب ساويرس: لا يشرفني إنك تسمعني

ردّ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على الهجوم الذي تعرّض له من قِبل منع 19 مغني مهرجانات من الغناء.

وكان ساويرس قد قال إنه لا يحب سماع هاني شاكر، وانتقد ما اعتبرها وصاية يمارسها النقابة ضد الغناء وعلى ذوق المجتمع، أن الأمر نفسنة وغيرة.

وخاطب هاني شاكر قائلًا: "دورك لما يتعب تصرف عليه أو لما يطلع معاش تصرف له فلوس لكن مش دورك إنك تكون وصي على ذوق المجتمع.. أنت لست نقيب المصنفات الفنية".

ردًا على ذلك، قال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أنا لا يشرفني إنه يسمعني ولا ينفع يسمعني .. اللي بيسمع المهرجانات مينفعش يسمعني".

وأضاف: "هانفسن من كزبرة ولا حنجرة.. هو أي تلقيح وخلاص.. مينفعش يحصل كده مع القامات الفنية".

ورفض شاكر ما ردّده ساويرس بأنّ النقيب دوره الاهتمام بصرف أدوية للمرضى من أعضاء النقابة أو صرف معاشات لكبار السن منهم، قائلًا: "هو أنا داية علشان اهتم بالمعاشات والدواء.. إيه الكلام الفارغ ده .. اللي ميعرفش حاجة ميتكلمش".

كما ردّ شاكر على الناقد الفني طارق الشناوي الذي دعاه لغناء المهرجانات، قائلًا: "الأخ اللي بيقول أغني مهرجانات علشان أنجح.. كنت تعالى شوف حفلة الموسيقى العربية وشوف قيمة الفن".

ورفض شاكر، ما تردّد عن القرار بمثابة تعدٍ على حرية الفن، واصفًا ما يتم تريده في هذا الإطار بأنه "كلام فارغ".