الضرائب: إتاحة 25 نموذجا خاصا برسم التنمية إلكترونيا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه تمت إتاحة النماذج الخاصة برسم تنمية موارد الدولة إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg ويبلغ عددها 25 نموذجا؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتقديم التيسيرات للممولين وتسهيل الإجراءات أمامهم.

وأوضح عبد القادر، بحسب بيان لوزارة المالية، اليوم السبت، أن نماذج رسم التنمية المختصة بالإقرار عن قيمة الرسم المُستحق على المحررات، مثل جوازات السفر، ورخص السيارات، ورخص القيادة للسيارات، وكذلك الإقرار عن قيمة الرسم المُستحق عن بعض الأنشطة مثل الشراء من الأسواق الحرة، وتذاكر السفر للخارج، وذلك نص عليه قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف أنه بإتاحة تلك النماذج إلكترونيًا على المنظومة، لن يحتاج الممول للذهاب إلى الإدارة العامة لرسم التنمية، ولكن يستطيع ملء نماذج رسم التنمية وتوريدها على المنظومة الإلكترونية على مدار 24 ساعة، وسداد قيمة الرسم الُمستحق، وذلك خلال 15 يوما من الشهر التالي لتاريخ التحصيل.

وذكر أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تُجاوز 500 جنيه، في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك، بالإضافة إلى فرض الغرامة في حالة السداد بعد الميعاد بنسبة 2% من قيمه الرسم المستحق عن كل شهر ولا تجاوز قيمه الرسم نفسه، موضحا أن نهاية المهلة الضريبية لكل إقرار هي 15 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.