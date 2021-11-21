 الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة - بوابة الشروق
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الترهوني ينتظم في مران الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 20 نوفمبر 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: السبت 20 نوفمبر 2021 - 11:56 م

خاض الدولي الليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، وجاء ذلك على هامش الودية التي أقيمت اليوم بين الفريق الأول والشباب، وانتهت بفوز الفريق الأول بهدفين نظيفين.

ووصل اللاعب إلى الإسماعيلية مؤخرًا تمهيدًا للاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد حل أزمة بطاقته الدولية، حيث انضم اللاعب الدولي لصفوف الدراويش قادمًا من نادي أهلي طرابلس الليبى وبعد اللعب لفترة ضمن صفوف سموحة.

يُذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.


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