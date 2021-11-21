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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الدقهلية الأحد إجازة بسبب الأحوال الجوية

أرشيفية
أرشيفية
نعمان سمير
نشر في: السبت 20 نوفمبر 2021 - 11:42 م | آخر تحديث: السبت 20 نوفمبر 2021 - 11:42 م

قرر أيمن مختار محافظ الدقهلية أن يكون الاحد ٢١نوفمبر٢٠٢١ اجازة للطلاب فى مراحل التعليم دون الجامعى وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب ونظرا للظروف المناخية التى تمر بها البلاد.

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