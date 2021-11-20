ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 232 قطعة أثرية وكمية من الحشيش في أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 232 قطعة أثرية وكمية لمخدر الحشيش في أسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، قيام شخص له ملعومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بالحفر خلسة داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبرفقته 4 أشخاص، وتبين وجود 3 حُفر عمق كل منها حوالي 3 أمتار، والأدوات المستخدمة في الحفر.

كما ضُبط 232 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام "يشتبه في آثريتها"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات ناتج الحفر بقصد البيع والتربح منها.

وأضاف مالك المسكن أن بحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، وبعرض المضبوطات على أحد مفتشي آثار المنطقة أفاد بأثريتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.