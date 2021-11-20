الأرصاد: تراجع حدة اضطراب الأحوال الجوية غدا الأحد

شاكر لـ«الشروق»: المناطق الشمالية أكثر المناطق هطول أمطار خلال اليومين الجاريين

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الأحد سيشهد تراجع حدة اضطراب حالة الطقس، حيث نشهد أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية وكفر الشيخ والبحيرة ومن خفيفة إلى متوسطة على باقي محافظات الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء ومنطقة خليج السويس، وأمطار خفيفة على القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضافت شاكر، لـ«الشروق»، أن المناطق الشمالية أكثر المناطق التي شهدت سقوط أمطار خلال اليومين الجاريين، مثل محافظات مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة، موضحة أن الهيئة في تواصل مستمر مع جميع المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء لموافاتهم بمستجدات الأحوال الجوية أولا بأول.